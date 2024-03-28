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28 марта, источник: Чемпионат.com

Александр Зверев вышел в 17-й полуфинал турнира в рамках серии «Мастерс»

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 17-й полуфинал турниров серии «Мастерс» в своей карьере.

Источник: РИА "Новости"

Это четвёртый показатель среди действующих спортсменов.

В четвертьфинальном матче турнира в Майами Зверев обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу представителя Германии. В полуфинале «Мастерса» Зверев сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Григор Димитров (Болгария). Этот матч станет 17-м полуфиналом турниров серии «Мастерс» в карьере Зверева. Больше лишь у трёх действующих игроков. Новак Джокович выходил в полуфиналы серии «Мастерс» 76 раз, такой же результат у испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Третьим по данному показателю является Энди Маррей (33 полуфинальных матча).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд его составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.

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