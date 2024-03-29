Рыбакина сотворила историю и вышла в финал турнира в Майами: суперкамбэк после «баранки»

В матче ½ финала Miami Open Рыбакина встречалась с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№ 32) из Беларуси. По ходу первой партии казахстанка трижды уступала (0:1,1:2 и 2:3), но переломила ход игры, сделала брейк и довела ее до своей победы (6:4).

Второй сет полностью остался за Азаренко — сделала три брейка и повесила «баранку» сопернице (6:0).

В решающий партии Азаренко вновь повела, но Рыбакина ответила брейком при счете 2:2. В итоге все решилось на тай-брейке, где сильнее оказалась казахстанка (7:6, тай-брейк 7:2).

Примечательно, что до этого теннисистки трижды играли друг с другом и все три раза побеждала Рыбакина.

Кроме того, Рыбакина впервые в карьере выиграла матч, в котором ей повесили «баранку».

Соперницей Рыбакиной станет победительница матча между россиянкой Екатериной Александровой (№ 16) и американкой Даниэль Коллинз (№ 53).