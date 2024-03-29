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29 марта, источник: ТАСС

Теннисист Медведев не смог выйти в финал турнира серии «Мастерс» в Майами

В полуфинале россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Источник: AP 2023

ТАСС, 29 марта. Россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Синнера, посеянного на турнире под 2-м номером. Медведев имел 3-й номер посева. В финале итальянец сыграет с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым (4-й номер посева) и болгарином Григором Димитровым (11).

Медведев проиграл Синнеру в пятый раз подряд. В текущем сезоне итальянец обыграл россиянина в финале Открытого чемпионата Австралии (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3) и впервые выиграл турнир Большого шлема.

Медведеву 28 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды — на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Синнеру 22 года, он занимает 3-е место в мировом рейтинге. Итальянец выиграл 12 турниров ATP. В 2023 году он стал обладателем Кубка Дэвиса.

Турнир в Майами относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проводятся на покрытии «хард», их призовой фонд составляет $8,9 млн. Действующим победителем является Медведев, в прошлом году в финале он обыграл Синнера. Турнир завершится 31 марта.

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