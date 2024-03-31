Рыбакина ответила, какой из финалов Miami Open было обиднее проиграть

«Я думаю, что это другое, это просто совершенно другая ситуация. В прошлом году я приезжала из Индиан-Уэллса и хотела сделать “солнечный дубль”. Мне все говорили, что это очень сложно, особенно в сложных условиях сразу после приезда из Индиан-Уэллса в Майами, поэтому я и там была предельна сосредоточена. Здесь я провела два хороших матча и вышла в финал. Так что в целом я бы не сказала, что разочарована. Я думаю, что и в прошлом году, и в этом — это хороший результат. Конечно, нелегко проигрывать в финале, но в конце концов, в долгосрочной перспективе, я думаю, это все равно большое достижение», — сказала Рыбакина.