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11:21 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина ответила, какой из финалов Miami Open было обиднее проиграть

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на вопрос о том, какой финал ей было обиднее проиграть — прошлогодний турнира WTA 1000 — Miami Open в Майами или нынешний, передают Vesti.kz.

Источник: wtatennis.com

«Я думаю, что это другое, это просто совершенно другая ситуация. В прошлом году я приезжала из Индиан-Уэллса и хотела сделать “солнечный дубль”. Мне все говорили, что это очень сложно, особенно в сложных условиях сразу после приезда из Индиан-Уэллса в Майами, поэтому я и там была предельна сосредоточена. Здесь я провела два хороших матча и вышла в финал. Так что в целом я бы не сказала, что разочарована. Я думаю, что и в прошлом году, и в этом — это хороший результат. Конечно, нелегко проигрывать в финале, но в конце концов, в долгосрочной перспективе, я думаю, это все равно большое достижение», — сказала Рыбакина.

В 2023-м Рыбакина в решающем матче турнира в Майами уступила Петре Квитовой из Чехии, а в этом году проиграла американке Даниэль Коллинз.

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