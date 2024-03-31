Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Майами, уверенно обыграв Григора Димитрова

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240961&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В финальном матче спортсмен в двух сетах уверенно обыграл 12-ю ракетку мира из Болгарии Григора Димитрова. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. За это время Янник Синнер выполнил четыре эйса и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Григора Димитрова в этом матче — шесть подач навылет. Также каждый из спортсменов допустил по одной двойной ошибке.