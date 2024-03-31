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23:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Майами, уверенно обыграв Григора Димитрова

Итальянский теннисист Янник Синнер, третья ракетка мира, стал чемпионом «Мастерса» в Майами (США).

Во время загрузки произошла ошибка.

В финальном матче спортсмен в двух сетах уверенно обыграл 12-ю ракетку мира из Болгарии Григора Димитрова. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. За это время Янник Синнер выполнил четыре эйса и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Григора Димитрова в этом матче — шесть подач навылет. Также каждый из спортсменов допустил по одной двойной ошибке.

После победы в Майами Янник Синнер обошёл в рейтинге ATP испанца Карлоса Алькараса и впервые в карьере в понедельник, 1 апреля, станет второй ракеткой мира. Григор Димитров, в свою очередь, поднимется на седьмую строчку рейтинга.

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