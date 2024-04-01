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19:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Рыбакина — о поражении в финале турнира в Майами: Надеюсь, третий раз будет удачным

Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала пост после поражения в финальном матче турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

«Надеюсь, третий раз будет удачным. Увидимся в следующем году, Майами. Спасибо за потрясающую атмосферу и поддержку в эти две недели», — написала Рыбакина на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Елена Рыбакина дошла до финала турнира в Майами, в котором проиграла представительнице США Даниэль Коллинз. Встреча спортсменок завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу американской теннисистки. Для Рыбакиной этот матч стал вторым проигранным финалом на турнире в Майами. В 2023 году казахстанская спортсменка уступила чешской теннисистке Петре Квитовой.

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