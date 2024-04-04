Первая ракетка России Дарья Касаткина: Если отберусь в Париж, выступлю без вопросов

В свежем рейтинге WTA Дарья Касаткина, давно уже первая из россиянок, идет на 11-м месте. Когда после победы на турнире в Сан-Хосе в 2022 году она стала девятой, то в нашем разговоре не выражала от этого факта большого восторга. Она определенно хотела большего. Стабильность результатов первая ракетка России держит, но прыгнуть на следующую ступень ей пока не удается.

Если бы происходящее ее удовлетворяло, то она наверняка в прошлом году не поменяла испанского тренера Карлоса Мартинеса, с которым проработала четыре сезона. О работе с Флавио Чиполлой, своем видеоблоге, отношении к поражению в финалах и возможной поездке на Игры-2024 в Париж первая ракетка России рассказала в беседе с «Известиями» и «Спорт-Экспрессом».

«Рыбакина и Соболенко физически меня превосходят»

— Хотите поехать на Олимпиаду в Париж?

— С огромным удовольствием! Очень рада, что нас до нее допустили. Для меня Олимпийские игры — важное событие. Так получилось, что на прошлую Олимпиаду в Токио я по ряду причин не поехала. Но в Париже хочу сыграть. Если на нее отберусь, то выступлю без каких-либо вопросов.

— Обращаете внимание на критику со стороны российских спортивных функционеров в адрес тех спортсменов, которые поедут на Олимпиаду? Что-то вас в ней задевает?

— Про меня уже столько всего наговорили за последние два года, что всё это воспринимаю как белый шум. Мне это совершенно не важно.

— В августе 2021 года вы выиграли два турнира подряд — в американском Сан-Хосе и канадском Гранби. Но с начала 2023 года проиграли четыре финала кряду. У вас есть этому объяснение?

— Во-первых, тот факт, что я за год и три месяца сыграла четыре финала, — это уже хорошие новости. Лучше сыграть четыре финала, чем не сыграть. Во-вторых, их я все-таки уступила крайне сильным игрокам, серьезным оппонентам (Белинде Бенчич в Аделаиде-2023, Мэдисон Киз в Истборне, Елене Остапенко в Аделаиде-2024, Елене Рыбакиной в Абу-Даби. — «Известия»), и в принципе отдала максимум того, что могла. Мне не о чем в этих матчах жалеть.

Да, так бывает. В финалах проигрывать обидно, и это, к сожалению, запоминается, как будто есть какая-то условная статистика, что ты проиграл столько-то решающих матчей. Но до этого я выиграла шесть титулов, и это тоже, считаю, хорошо. Чтобы дойти до финала, нужно обыграть четыре-пять хороших соперников, и это уже о чем-то говорит. Надеюсь, что следующий финал будет и окажется лучше. По крайней мере я сделаю для этого всё.

— После поражения от Рыбакиной в финале Абу-Даби Шамиль Тарпищев высоко отозвался о вашем теннисном интеллекте, но заметил, что у вас есть проблемы с «физикой», которые и мешают побеждать рослых и мощных соперниц. Ведется ли над этим работа?

— Если брать конкретно матч с Леной Рыбакиной, то, извините, она была третьей ракеткой мира. И когда Лена в хорошей форме, то мало у кого есть какие-то шансы, по крайней мере они значительно уменьшаются. При всем при этом у нас с ней нет огромного отрыва в очных матчах, то есть я обыгрывала и ее, и Арину Соболенко, тоже мощного игрока.

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Конечно, физически они меня превосходят, это нужно признать. Но я очень много работаю. Поверьте, делаю всё, что могу, потому что конкретно мне, чтобы быть конкурентоспособной, нужно физически всегда быть готовой на сто процентов. А это сложно и психологически, и физически. Но стараюсь выполнять всё, что для этого требуется.

На данный момент считаю, что у меня неплохой рейтинг, а значит, что-то я все-таки да умею. Конечно, всегда хочется большего, и я сама всегда требую от себя лучших результатов, лучшей игры. Но это теннис, и в нем не всё зависит только от тебя. Когда ты уступаешь таким игрокам, как Лена, Арина, Ига Свентек, надо понимать, что это топовые игроки и, чтобы их обыграть, нужно показать очень хороший теннис. Были моменты, когда я его показывала, а были — когда эти девочки были на корте сильнее меня. Это нормально. Мы играем в теннис не в одиночку, а один против другого. И если кто-то один побеждает постоянно, значит, происходит что-то не то.

«Меня спрашивают об этом постоянно!»

— Недавно чемпионка US Open-2023 Коко Гауфф, с которой вы делали интервью для своего видеоблога, сказала, что не знает ни одного игрока в туре, который вас не любит и которому вы как человек не нравитесь. У вас действительно настолько идиллические отношения с соперницами?

— Приятно было услышать такие слова от Коко, спасибо ей за это. Она сама очень открытая, интересная и классная девчонка, с ней всегда можно поболтать. А по поводу отношений с соперницами — не знаю, я просто стараюсь быть нормальным человеком и общаться. Для меня действительно важно поддерживать с игроками и вообще с людьми хороший контакт, потому что мы постоянно ездим на одни и те же турниры, встречаемся в одних и тех же местах. Так или иначе мы — коллектив, и поддерживать приятную атмосферу в нем кажется мне важным. И если у них сложилось обо мне такое впечатление, очень этому рада.

— Вы же с Гауфф вместе тренировались. Такие занятия — это польза, рост или в какой-то мере раскрытие своих секретов?

— Для нас тренировки на турнирах — это просто для практики. Привыкнуть к кортам, к турнирной атмосфере, к мячам. Это больше для себя. Там уже, как твой соперник играет, не так уж важно. Он может сегодня на тренировке с тобой показывать плохой уровень, а на следующий день выйти и спокойно выиграть свой матч в двух сетах. Мы не обращаем на это внимания.

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— Гауфф сказала, что сняться у вас во влоге было круто. Видно, что вы к нему серьезно относитесь и часто упоминаете о нем.

— Так меня спрашивают об этом постоянно, ха-ха! И мне это очень приятно, честно скажу. С Коко пообщались классно. Во-первых, она сама изъявила такое желание. Все девчонки на самом деле классные! Когда общаешься с человеком из своей профессии как со знакомым, даже как с другом, он открывается с другой стороны. И это круто!

Единственное — не хочу отвлекать игроков, потому что, может быть, многим некомфортно находиться перед камерой. Я все это понимаю и не хочу навязываться. А Коко вообще сама вызвалась, говорит: «Давай, я буду у вас во влоге. Завтра?» — «Все, давай!» На следующий день у нас была хорошая, позитивная тренировка, и после нее мы очень классно и весело десять минут пообщались. На разные темы, даже не про теннис. Мне тоже понравилось.

— Какой выпуск посоветуете болельщикам посмотреть прежде всего?

— На данный момент считаю, что классным получился выпуск с US Open. Там и подбор игроков здоровский. Лена Рыбакина, Алена Остапенко, Джессика Пегула, Дженифер Брэди. Снято очень хорошо! Назвала бы это даже не влогом, а документальным фильмом об Открытом чемпионате США. Это, наверное, мой любимый.

Вообще, за год уровень наших выпусков, по моему мнению, вырос. Наташа (Забияко, подруга Касаткиной. — «Известия») вообще огромный молодец, она старается, сильно их редактирует и монтирует. Последний на сегодня выпуск с Индиан-Уэллс мне тоже понравился. Да я от всех удовольствие получаю!

«Новый тренер дал мне больше ответственности»

— В прошлом году вы после четырех лет совместной работы расстались с испанским тренером Карлосом Мартинесом, начав работать с итальянцем Флавио Чиполлой. Почему приняли такое решение и сохранили ли хорошие человеческие отношения с Мартинесом?

— Да, с Карлосом разошлись нормально, насколько это возможно. Расставание с тренером, с которым долго работаешь, всегда оставляет какой-то отпечаток, но у нас всё прошло ровно. А с Флавио получилась интересная ситуация. Мне повезло, что тренер, с которым мы не были знакомы, оказался свободен. Мы начали работать в Дохе, сразу нашли хороший контакт и после турнира в Катаре продолжили сотрудничество.

Это на самом деле удача, потому что не у всех так получается. Очень рада и благодарна судьбе. Флавио сам играл, он хорошо понимает психологию, то, как я в какие моменты себя чувствую. Мне не нужно ему это объяснять. Мне нужно только сказать: сейчас вот так, и он это понимает абсолютно. Мне это нравится.

— Что после начала работы с Чиполлой изменилось в вашей игре?

— Он дает мне больше свободы в принятии решений, то есть больше ответственности. Раньше все-таки тренеры за меня многое решали в плане тренировочного процесса, календаря и многого другого. Сейчас мне отдали на откуп гораздо больше. И считаю, что это правильно, потому что в какой-то момент все-таки нужно больше взрослеть и брать эту ответственность на себя.

— Почему?

— Потому что если ты не берешь на себя ответственность за кортом, то и на корте ее взять не сможешь. У меня с этим были проблемы. Поэтому и считаю, что случившаяся перемена — правильная, хотя для меня это, безусловно, было сложно. Работаю над этим и считаю, что есть прогресс. Это помогает мне как в жизни, так и на корте.