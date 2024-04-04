Надаль снялся с турнира в Монте-Карло

«В спортивном плане для меня сейчас настали трудные времена. К сожалению, сообщаю, что не буду играть в Монте-Карло. Мое тело мне просто не позволяет. Я продолжаю работать и стараться изо всех сил каждый день в надежде, что смогу участвовать в турнирах, которые были для меня очень важны. Реальность такова, что сегодня я не могу этого сделать. У меня нет другого выбора, кроме как принять ситуацию и попытаться посмотреть в ближайшее будущее, сохраняя при этом надежду, желание и дать себе возможность улучшить ситуацию. Крепко всех обнимаю и спасибо за постоянную любовь и поддержку», — написал Надаль в соцсети Х.