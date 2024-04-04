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19:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Надаль снялся с турнира в Монте-Карло

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не примет участие в турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Источник: Reuters

Ранее издание sport.es сообщило, что экс-первая ракетка мира может пропустить турниры в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде из-за дискомфорта в спине.

«В спортивном плане для меня сейчас настали трудные времена. К сожалению, сообщаю, что не буду играть в Монте-Карло. Мое тело мне просто не позволяет. Я продолжаю работать и стараться изо всех сил каждый день в надежде, что смогу участвовать в турнирах, которые были для меня очень важны. Реальность такова, что сегодня я не могу этого сделать. У меня нет другого выбора, кроме как принять ситуацию и попытаться посмотреть в ближайшее будущее, сохраняя при этом надежду, желание и дать себе возможность улучшить ситуацию. Крепко всех обнимаю и спасибо за постоянную любовь и поддержку», — написал Надаль в соцсети Х.

Ранее испанец отказался от участия в «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) по состоянию здоровья. Последний официальный матч Надаль провел 5 января на турнире в Брисбене. Затем он отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии. 3 марта испанец сыграл в выставочном матче в Лас-Вегасе против соотечественника Карлоса Алькараса.

На турнире в Монте-Карло, который пройдет с 7 по 14 апреля, Надаль ранее побеждал 11 раз.

37-летний испанец является 22-кратным победителем турниров Большого шлема, рекордные 14 раз побеждал на «Ролан Гаррос». Испанец пропустил практически весь сезон 2023 года из-за травм и операции.

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