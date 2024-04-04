Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Чарльстоне, обыграв украинку Калинину
Встреча третьего круга завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу россиянки.
Встреча третьего круга завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу россиянки.
ТАСС, 4 апреля. Россиянка Дарья Касаткина обыграла украинку Ангелину Калинину в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльстоне.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Касаткиной, посеянной на турнире под 4-м номером. Калинина получила 15-й номер посева. В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей встречи между американкой Эммой Наварро (10) и румынкой Жаклин Кристиан (без номера посева).
Касаткиной 26 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA, на ее счету шесть побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
На счету 27-летней Калининой нет побед на турнирах WTA. Украинка располагается на 33-м месте в мировом рейтинге. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Australian Open (2023).
Турнир в Чарльстоне относится к категории WTA 500 и проводится на грунтовых кортах. Призовой фонд составляет около $1 млн. Действующей победительницей соревнований является Онс Жабер из Туниса. Касаткина выиграла турнир в 2017 году, среди россиянок также побеждали Надежда Петрова (2006) и Вероника Кудерметова (2021).