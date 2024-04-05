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00:56 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Чарльстоне

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко выиграла второй матч на турнире WTA-500 в американском Чарльстоне с призовым фондом $922 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

В ⅛ финала белорусская теннисистка одолела в трехсетовом поединке американку Тейлор Таунсенд — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут. Следующей соперницей Азаренко будет еще одна представительница США Джессика Пегула. В своем первом матче Виктория Азаренко уверенно переиграла итальянскую теннисистку Элизабетту Кочаретто — 6:1, 6:2.

В полуфинале парного разряда мужского турнира в итальянской Барлетте белорусско-украинский тандем Иван Лютаревич / Владислав Манафов встретятся с французским дуэтом Тео Аррибаж / Бенджамин Бонзи.

Соревнования в Чарльстоне и Барлетте финишируют 7 апреля.

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