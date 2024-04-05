Азаренко пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Чарльстоне

В ⅛ финала белорусская теннисистка одолела в трехсетовом поединке американку Тейлор Таунсенд — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут. Следующей соперницей Азаренко будет еще одна представительница США Джессика Пегула. В своем первом матче Виктория Азаренко уверенно переиграла итальянскую теннисистку Элизабетту Кочаретто — 6:1, 6:2.



В полуфинале парного разряда мужского турнира в итальянской Барлетте белорусско-украинский тандем Иван Лютаревич / Владислав Манафов встретятся с французским дуэтом Тео Аррибаж / Бенджамин Бонзи.



Соревнования в Чарльстоне и Барлетте финишируют 7 апреля.