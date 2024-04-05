Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Вердер
00
Футбол. Зарубежный
21:45
Салернитана
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Марсель
Хоккей. НХЛ
6.04
Баффало
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
6.04
Детройт
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
6.04
Каролина
Вашингтон
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
24
Хоккей. НХЛ
6.04
Эдмонтон
Колорадо
Хоккей. НХЛ
6.04
Анахайм
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
6.04
Аризона
Вегас
Все события
20:03 (мск), источник: Vesti.kz

Теннисист из Казахстана устроил триллер за полуфинал турнира в Португалии

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов вышел в полуфинал турнира категории АТР 250 в Эшториле (Португалия), передают Vesti.kz.

Источник: КТФ

В паре с эквадорцем Гонсало Эскобаром он одержал победу в четвертьфинале над румыном Владом Виктором Корня и чехом Петром Ноуза — 7:6 (8:6), 7:6 (7:0). Как видно, все решилось на тай-брейках.

Встреча длилась 1 час и 53 минуты.

Недовесов и Эскобар встретятся в полуфинале против бельгийцев Сандера Жилле и Йорана Флигена. Матч состоится 6 апреля.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь