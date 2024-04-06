Азаренко проиграла в ⅛ финала турнира WTA-500 в Чарльстоне

В ⅛ финала белоруска уступила в трехсетовом поединке американке Джессике Пегуле — 4:6, 6:3, 6:7 (7:9). До этого Виктория Азаренко одолела американскую теннисистку Тейлор Таунсенд — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 и итальянеу теннисистку Элизабетту Кочаретто — 6:1, 6:2.



В полуфинале парного разряда мужского турнира в итальянской Барлетте белорусско-украинский тандем Иван Лютаревич / Владислав Манафов уступил французскому дуэту Тео Аррибаж / Бенджамин Бонзи — 3:6, 5:7.



Соревнования в Чарльстоне и Барлетте финишируют 7 апреля.