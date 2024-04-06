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01:50 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко проиграла в ⅛ финала турнира WTA-500 в Чарльстоне

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила выступление на турнире WTA-500 в американском Чарльстоне с призовым фондом $922 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

В ⅛ финала белоруска уступила в трехсетовом поединке американке Джессике Пегуле — 4:6, 6:3, 6:7 (7:9). До этого Виктория Азаренко одолела американскую теннисистку Тейлор Таунсенд — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 и итальянеу теннисистку Элизабетту Кочаретто — 6:1, 6:2.

В полуфинале парного разряда мужского турнира в итальянской Барлетте белорусско-украинский тандем Иван Лютаревич / Владислав Манафов уступил французскому дуэту Тео Аррибаж / Бенджамин Бонзи — 3:6, 5:7.

Соревнования в Чарльстоне и Барлетте финишируют 7 апреля.

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