Рахимова вышла в полуфинал турнира в Колумбии
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россиянка Камилла Рахимова вышла в ½ финала теннисного турнира в Боготе, призовой фонд которого превышает 265 тысяч долларов.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россиянка Камилла Рахимова вышла в ½ финала теннисного турнира в Боготе, призовой фонд которого превышает 265 тысяч долларов.
В матче второго круга 22-летняя Рахимова, посеянная на турнире под восьмым номером, обыграла испанку Кристину Букшу (4-й номер посева) со счетом 0:6, 6:4. 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа 13 минут.
В матче за выход в финал турнира Рахимова сыграет против победительницы встречи Мария Боузкова (Чехия, 1) — Лаура Зигемунд (Германия, 7).