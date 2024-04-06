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12:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рахимова вышла в полуфинал турнира в Колумбии

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россиянка Камилла Рахимова вышла в ½ финала теннисного турнира в Боготе, призовой фонд которого превышает 265 тысяч долларов.

Источник: РИА "Новости"

В матче второго круга 22-летняя Рахимова, посеянная на турнире под восьмым номером, обыграла испанку Кристину Букшу (4-й номер посева) со счетом 0:6, 6:4. 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа 13 минут.

В матче за выход в финал турнира Рахимова сыграет против победительницы встречи Мария Боузкова (Чехия, 1) — Лаура Зигемунд (Германия, 7).

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