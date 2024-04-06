Рахимова вышла в полуфинал турнира в Колумбии

В матче второго круга 22-летняя Рахимова, посеянная на турнире под восьмым номером, обыграла испанку Кристину Букшу (4-й номер посева) со счетом 0:6, 6:4. 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа 13 минут.