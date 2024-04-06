Кудерметова не смогла выйти в полуфинал турнира в Чарльстоне
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в полуфинал турнира в американском Чарльстоне, призовой фонд которого превышает 920 тысяч долларов.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в полуфинал турнира в американском Чарльстоне, призовой фонд которого превышает 920 тысяч долларов.
Во встрече ¼ финала Кудерметова (девятый номер посева) проиграла представительнице Греции Марии Саккари (3) со счетом 2:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты.
В полуфинале турнира Саккари сыграет с американкой Даниэль Коллинз.