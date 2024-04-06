Российская теннисистка Касаткина вышла в финал турнира в США

ТАСС, 6 апреля. Россиянка Дарья Касаткина обыграла американку Джессику Пегулу в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльстоне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) в пользу Касаткиной (4-й номер посева). Пегула имела 1-й номер посева. В финале россиянка сыграет с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари (3) и американкой Даниэль Коллинз (без номера посева).

Касаткиной 26 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA, на ее счету шесть побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

30-летняя Пегула является пятой ракеткой мира. Американка выиграла четыре титула WTA. На турнирах Большого шлема она шесть раз доходила до стадии четвертьфинала.