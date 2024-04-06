Российская теннисистка Касаткина вышла в финал турнира в США
В полуфинале россиянка обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу.
В полуфинале россиянка обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу.
ТАСС, 6 апреля. Россиянка Дарья Касаткина обыграла американку Джессику Пегулу в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльстоне.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) в пользу Касаткиной (4-й номер посева). Пегула имела 1-й номер посева. В финале россиянка сыграет с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари (3) и американкой Даниэль Коллинз (без номера посева).
Касаткиной 26 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA, на ее счету шесть побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
30-летняя Пегула является пятой ракеткой мира. Американка выиграла четыре титула WTA. На турнирах Большого шлема она шесть раз доходила до стадии четвертьфинала.
Турнир в Чарльстоне относится к категории WTA 500 и проводится на грунтовых кортах. Призовой фонд составляет около $1 млн. Действующей победительницей соревнований является Онс Жабер из Туниса. Касаткина выиграла турнир в 2017 году, среди россиянок также побеждали Надежда Петрова (2006) и Вероника Кудерметова (2021).