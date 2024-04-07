Определилась соперница Касаткиной в финале турнира в Чарльстоне
Россиянка Дарья Касаткина узнала соперницу по финалу теннисного турнира в Чарльстоне. За главный трофей она поспорит с Даниэль Коллинз из США.
Россиянка Дарья Касаткина узнала соперницу по финалу теннисного турнира в Чарльстоне. За главный трофей она поспорит с Даниэль Коллинз из США.
В полуфинале американка обыграла Марию Саккари. В обоих сетах греческая теннисистка смогла взять по три гейма. Итоговый результат 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 25 минут.
Финальный матч состоится 7 апреля. Начало — в 20:00 мск.