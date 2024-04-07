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01:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович превзошел Федерера и стал самой возрастной первой ракеткой мира

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Серб Новак Джокович в воскресенье стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории тенниса, побив достижение швейцарца Роджера Федерера.

Источник: AP 2023

Джокович удержался на первом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в возрасте 36 лет 321 дня, на одни сутки побив достижение Федерера. У женщин самой возрастной первой ракеткой мира была американка Серена Уильямс. Она занимала первый номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в возрасте 35 лет и 230 дней.

Сербский теннисист впервые стал первой ракеткой мира 4 июля 2011 года. В конце февраля Джокович побил рекорд немки Штеффи Граф по количеству недель на вершине мирового рейтинга. Рекорд Граф составлял 377 недель на первой строчке рейтинга WTA.

Джокович является победителем 24 турниров Большого шлема, что является рекордным результатом. Всего за карьеру он выиграл 98 трофеев в одиночном разряде.

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