Джокович превзошел Федерера и стал самой возрастной первой ракеткой мира

Джокович удержался на первом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в возрасте 36 лет 321 дня, на одни сутки побив достижение Федерера. У женщин самой возрастной первой ракеткой мира была американка Серена Уильямс. Она занимала первый номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в возрасте 35 лет и 230 дней.