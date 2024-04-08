Касаткину переехал «американский экспресс». Россиянка разгромно проиграла финал в Чарльстоне | Источник: Соцсети

Россиянка Дарья Касаткина проиграла в финале грунтового турнира в американском Чарльстоне. В матче против американки Даниэль Коллинз ей удалось взять всего-навсего три гейма. При этом не сказать, что Касаткина действовала очень плохо, просто 30-летняя Коллинз, объявив недавно о скором завершении карьеры, вдруг заиграла на уровне первой ракетки мира. После супертурнира WTA 1000 Даниэль в блестящем стиле взяла и «500-ку» в Чарльстоне.

Любимый турнир Касаткиной

Турнир в Чарльстоне можно назвать для Касаткиной особенным. Именно здесь в 2017-м 19-летняя Дарья завоевала свой дебютный титул WTA, отдав в финале только четыре гейма Елене Остапенко из Латвии. С тех пор россиянка провела еще 14 финалов, завоевав в общей сложности шесть трофеев. Однако в последнее время наметилась не слишком приятная тенденция — в решающих матчах Касаткина проиграла четырежды подряд. Последний на данный момент титул она завоевала в августе 2022-го в канадском Гранби после чего в 2023-м в Аделаиде и Истборне, а в 2024-м также в Аделаиде и Абу-Даби в четырех финалах не взяла ни одной партии. И теперь продлила эту неприятную серию до пяти матчей и десяти проигранных сетов подряд.

При этом первая ракетка России провела очень качественный турнир, последовательно обыграв американку Эшлин Крюгер, украинку Ангелину Калинину, румынку Жаклин Кристиан и в полуфинале пятую ракетку мира из США Джессику Пегулу в изматывающем трехсетовом противостоянии 6:4, 4:6, 7:6. Это, кстати, была ее 15-я в карьере победа над теннисисткой из топ-5. Еще раньше Касаткина назвала турнир в Чарльстоне для себя особенным.

«Выход в финал придает дополнительную мотивацию и энергию. Так что попытаюсь воспользоваться этим по максимуму. Это мой третий финал в году, и надо выиграть. Я уже устала от поражений и очень хочу победить, особенно здесь. Собираюсь выложиться по максимуму в этом волшебном месте», — привел ее слова после полуфинала Tennis.сom.

С учетом качества тенниса в Чарлстоне она могла надеется на успех, если бы… играла с кем-то другим, а не с Коллинз. В последние недели с американкой произошло какое-то феноменальное преображение. Случилось это вскоре после объявления от Даниэль, что она проводит прощальный сезон — из тенниса она собирается уйти ради материнства. К тому моменту она разок дошла до финала Australian Open, выиграла два титула (в Сан-Хосе в финале обыграла как раз Касаткину), поднималась на седьмую строчку рейтинга. Так что карьера была вроде не так и плоха, пусть к началу весны Коллинз не входила даже в топ-50 и частенько вылетала на ранних стадиях.

Против лома нет приема

Но в Майами все изменилась — Коллинз стала показывать фантастический теннис. За полторы недели в семи матчах она отдала только один сет, обыграв в финале четвертую ракетку мира Елену Рыбакину. После этого логично было взять паузу и передохнуть, но Даниэль мгновенно рванула с харда Майами на грунт Чарльстона. Казалось, что шансов у нее немного, однакочудеса продолжились — до финала она в пяти матчах проиграла лишь одну партию, выбив в том числе двух теннисисток топ-10 — Онс Жабер из Туниса и гречанку Марию Саккари.

Прежде в трех матчах Коллинз дважды уступала Касаткиной, которую назвала одной из своих любимых теннисисток и любимых соперниц. Но это, как говорится, была совсем другая Коллинз. В нынешнем финале Даниэль вновь сыграла на запредельном уровне, буквально разрывая в клочья теннисные «кружева» от Даши. Американка мощно и точно атаковала даже с весьма неудобных мячей, заставляя Касаткину или ошибаться по длине или навешивать на сетку, где Даниэль легко завершала розыгрыши в свою пользу. Во втором гейме на подаче россиянки борьба продолжалась почти 15 минут, но американка все же дожала Дарью, после чего повела и 3:0. Казалось, когда Касаткина взяла следующий гейм и получила 0:30 на подаче соперницы, она сможет вернуться в игру. Вот только в итоге не добралась даже до брейк-пойнтов, а в восьмом гейме проиграла партию на своей подаче.

Второй сет прошел примерно по такому же сценарию и в еще меньшей борьбе. Коллинз продолжала пробивать навылет, Касаткиной оставалось только разводить руками. Взяв первый гейм в партии при 0:5 она даже изобразила радость. Но, понятно, что это была игра на публику — американка уверенно и спокойно завершила финал в свою пользу. Выиграв 13-й матч и второй финал подряд. Даниэль поднялась уже на четвертое место в чемпионской гонке и ворвалась в топ-15 рейтинга. А Касаткина так и не смогла вернуться в топ-10, она останется 11-й ракеткой мира.

«Хотела тебе сказать, что буду скучать, но, честно говоря, после этого матча я уже не уверена», — с улыбкой сказала Даша сопернице после финала. После чего назвала Коллинз потрясающей личностью, которой будет не хватать. Кто знает, может в конце 2024-го Даниэль уйдет из тенниса чемпионкой турнира «Большого шлема» и первой ракеткой мира. Теперь такой вариант развития событий уже не кажется фантастикой.