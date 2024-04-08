Тарпищев считает глупостью называть теннисистов иноагентами

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Называть российских теннисистов иноагентами глупо — они проводят много времени за рубежом исключительно по спортивным причинам. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал российских теннисистов, желающих сыграть на Олимпиаде, командой иноагентов.

«Называть [теннисистов] иноагентами — это глупость. Спортсмен выполняет работу, которой посвятил всю жизнь и никогда не предавал страну. Это несусветная глупость, — сказал Тарпищев. — А что теннисист играет более 30 соревнований за рубежом — это специфика вида спорта. Они так выступали и до пандемии, и сейчас, и будут потом. При этом, когда есть возможность, многие приезжают домой готовиться. И [Вероника] Кудерметова, и [Карен] Хачанов приезжали тренироваться сюда. Обвинять их в том, что дома не проводят много времени — это незнание спортивной специфики теми людьми, которые начинают на этот счет выступать».

«В России нет турниров, на которых теннисисты могли бы завоевывать очки, чтобы быть в рейтингах, — объяснил глава ФТР. — Спортивное единство России надо сохранять, а не разваливать заявлениями. И я благодарен теннисистам и другим спортсменам, что они являются истинными патриотами нашей родины».