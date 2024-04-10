Испанского теннисиста наказали за договорные матчи

В результате проведенного расследования Корте признался в 35 нарушениях Теннисной антикоррупционной программы с 2016 по 2018 год, включая договорные матчи, получение денег за них, несообщение о коррупционных схемах, ставки на теннис и взятки официальным лицам турнира в обмен на wild card. Игрок был оштрафован на 75 тысяч долларов.
Срок дисквалификации теннисиста начинается 27 марта 2024 года и закончится 26 марта 2039 года.
В течение срока отстранения Кортесу запрещено играть, тренироваться и посещать любые теннисные соревнования, разрешенные или санкционированные членами ITIA, включая турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Международной федерация тенниса (ITF), Женской теннисной ассоциации (WTA) и любой национальной ассоциацией.
Кортесу 29 лет. Наивысшая позиция, которую он занимал в рейтинге ATP, — 955-я.