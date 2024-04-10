Испанского теннисиста наказали за договорные матчи

В результате проведенного расследования Корте признался в 35 нарушениях Теннисной антикоррупционной программы с 2016 по 2018 год, включая договорные матчи, получение денег за них, несообщение о коррупционных схемах, ставки на теннис и взятки официальным лицам турнира в обмен на wild card. Игрок был оштрафован на 75 тысяч долларов.