«Это аут! Аут!» Медведев матерился, но одержал историческую победу, прервав ужасную серию

Сегодня, 10 апреля, на «Мастерсе» в Монте-Карло проходили заключительные матчи второго круга в одиночном разряде. В борьбу вступил чемпион US Open 2021 года, четвёртый номер рейтинга ATP Даниил Медведев, имевший bye в первом раунде. Первая ракетка России ещё в воскресенье, 7 апреля, успел опробовать грунт Монте-Карло в официальном матче. Медведев и Роман Сафиуллин, заявившиеся в парный разряд, уступили сыгранному дуэту Карен Хачанов/Андрей Рублёв.

Непростые отношения Медведева с грунтом общеизвестны. За карьеру Даниил завоевал лишь один титул на этом покрытии, выиграв «Мастерс» в Риме в прошлом году. В Монте-Карло лучшим результатом россиянина является полуфинал-2019, а в 2023-м он добрался здесь до четвертьфинала.

В этот раз ситуация осложнялась ещё и тем, что в соперниках по второму кругу у Медведева оказался французский ветеран Гаэль Монфис, получивший уайлд-кард на турнир. Казалось бы, лучшие годы Монфиса, бывшей шестой ракетки мира, давно позади. Сейчас 37-летний спортсмен замыкает топ-40 мировой классификации.

Но не всё так просто. Во-первых, в личных встречах у Даниила с Гаэлем было 2−1 в пользу последнего. Первый поединок, состоявшийся в Софии-2019, выиграл Медведев (6:2, 6:4), а затем Монфис победил в Роттердаме-2019 (4:6, 6:3, 6:4) и на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2022 (4:6, 6:3, 6:1).

Во-вторых, Медведев исторически неудачно играет с представителями Франции. В это трудно поверить, но до отчётного матча Даниил провёл 10 поединков на грунте с французами, входящими в топ-400, — и все 10 проиграл! Кошмарная статистика для теннисиста, который и турнир «Большого шлема» успел выиграть, и первой ракеткой мира побывал.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241103&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед турниром Медведев порассуждал на тему своей манеры игры на приёме. В частности, Даниил, как правило, старается стоять подальше за задней линией. "Иногда во время матча я побаиваюсь идти вперёд, потому что если проиграю, то в раздевалке буду говорить, что нужно было стоять глубоко. В этом году я стараюсь менять подход, быть чуть более непредсказуемым и чаще выходить вперёд. Но иногда из этих точек я играю не так хорошо, как сзади.

На грунте это чуть важнее, потому что соперники подают иначе, с более сильным вращением. Если кто-то из них здорово закручивает подачу, приходится идти вперёд. Поэтому на грунте я должен приспособиться и понять, из какой позиции лучше играть", — приводит его слова пресс-служба ATP.

У обоих теннисистов сразу же пошла подача, вследствие чего они без особых проблем забирали свои геймы. При этом многие розыгрыши, как это зачастую бывает на грунте, были довольно затяжными. А в пятом гейме Монфис стал срывать удары — в частности, исполнив смэш в сетку, — и Медведев этим воспользовался, сделав первый брейк в матче — 3:2.

В седьмом гейме россиянин, успешно затягивавший оппонента в долгие розыгрыши, ещё раз взял чужую подачу — француз продолжал ошибаться (Гаэль собрал за сет 15 невынужденных против пяти у Даниила). На брейк-пойнте Медведев, сам того не желая, попал в корпус Монфису, за что извинился. А подавая на партию при 5:2, Даниил не отдал сопернику ни одного очка, несмотря на то что первая подача в это отрезок у него просела, — 6:2 за 32 минуты.

В начале второго сета Медведев сразу же вцепился в подачу соперника, но тот отыграл все три брейк-пойнта и закрыл гейм эйсом. Постепенно Монфису удалось прибавить в движении, и во многом за счёт этого он исправлял свои же ошибки. В третьем гейме россиянин упустил ещё три брейк-пойнта и поменял ракетку после этого. В четвёртом гейме Даниил начал немного нервничать из-за того, что линейный не крикнул «аут» после ошибки Гаэля по длине, — судья на вышке спустился к россиянину и попросил успокоиться, а зрители принялись свистеть. И гейм этот в итоге Медведев проиграл, хотя начал его с 40:15. Впоследствии Даниил допустил две двойные ошибки, а на брейк-пойнте Монфис лучше провёл розыгрыш — 3:1.

Следом француз подтвердил брейк — 4:1. После этого Медведев на переходе вступил в конфликт с судьёй на вышке: мол, из-за ошибок линейного я потерял предыдущий гейм. «Это аут! Аут!» — кричал Даниил. При этом он не удержался от применения нецензурной лексики на русском языке — не в адрес арбитра, просто на эмоциях.

Несмотря на это, россиянин психологически не сломался и забрал следующие три гейма, сделав по ходу ответный брейк (француз плохо действовал в розыгрышах на своей подаче), — 4:4. Более того, Медведев не стал останавливаться на достигнутом и в девятом гейме сделал второй брейк подряд. Монфис начал с 30:0, но затем опять стал допускать неточности (41 невынужденная за весь матч! У Медведева — 15), не использовал геймболы и в итоге отдал свою подачу. Подавая на матч при 5:4, Даниил вновь не упустил ни одного розыгрыша — 6:2, 6:4 за полтора часа.

Вот так Медведев прервал свою ужасную серию поражений в матчах на грунте с французами из топ-400. Теперь у него соответствующая статистика побед и поражений — 1−10. В третьем круге Даниил сыграет с Кареном Хачановым (15), который одержал волевую победу над аргентинцем Франсиско Серундоло. С учётом поражения Андрея Рублёва от Алексея Попырина, это означает, что в третьем круге будут лишь двое наших, а именно Медведев и Хачанов, которые сыграют в дерби. А в четвертьфинале останется лишь один представитель России.

«Мастерс» в Монте-Карло завершится 14 апреля.