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17:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«In or out?» Медведев — в надписи на камере после матча с Монфисом

Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, оставил эмоциональную надпись на камере после своей победы над 40-й ракеткой мира из Франции Гаэлем Монфисом в матче второго круга грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«In or out?» Медведев — в надписи на камере после матча с Монфисом | Источник: Чемпионат.com

Спортсмен написал: «In or out?» — намекая на свою эмоциональную реакцию во время второго сета встречи: линейный судья не указал на аут Монфиса после того, как француз ошибся по длине, после чего Медведев изъявил недовольство. Судья на вышке спустился к теннисисту и попробовал его успокоить, а публика начала свистеть.

Затем Медведев ещё раз вступил в конфликт с судьёй на вышке, указав, что потерял гейм из-за ошибок линейного арбитра. При этом спортсмен не сдержался и нецензурно выругался на русском языке.

Отметим, что затем россиянин смог собраться и вырвать победу в этой встрече в двух сетах, прервав серию из шести поражений от французских теннисистов на грунте.

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