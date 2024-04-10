«Дисквалификация в Дубае осталась в памяти». Как Рублёву выбраться из психологической ямы?

Игру Андрея Рублёва накрыла чёрная полоса. Она не отпускает россиянина уже больше месяца и как надолго ещё пробудет с ним — сказать сложно. Неудачи сопровождают Андрея с конца февраля. Неужели всё дело в той дисквалификации на «пятисотнике» в Дубае?

Первым матчем для Рублёва после инцидента в ОАЭ стала встреча с Энди Марреем на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Тогда Андрей одержал победу со счётом 7:6, 6:1, но уже в следующем матче с чехом Иржи Легечкой (28) россиянин проиграл — 4:6, 4:6.

Солнечный дубль в этом году в целом сложился для Рублёва неудачно. В Майами россиянин провёл одну игру с Томашем Махачем (47) и всего за 1 час 5 минут проиграл со счётом 4:6, 4:6. К концу той встречи, за один гейм до её окончания, Андрей стал собирать вещи: во время перехода сложил в бокс лишние ракетки и бутылки с водой. Звучит как тревожный звоночек, не так ли?

После «Мастерсов» в США Софья Тартакова, журналист и менеджер Андрея, рассказала о состоянии теннисиста.

«После скандального инцидента в Дубае Андрей сказал себе, что должен быть менее эмоциональным. В итоге эмоций совсем не было в Индиан-Уэллсе. Так тоже нельзя. В Майами Андрей сказал: “Я не попадаю в корт больше двух ударов. Совершенно потерян и не понимаю, что делать”. Мне кажется, только он сам может помочь себе», — сказала Тартакова в эфире канала «Больше!».

Сам Рублёв перед началом турнира в Монте-Карло на пресс-конференции подтвердил, что история из ОАЭ не давала ему покоя во время Солнечного дубля.

«Согласен, что выступления не были успешными. В Индиан-Уэллсе я был настолько сосредоточен на попытках контролировать свои движения, что полностью застрял в этом. У меня не оставалось ни сил, ни энергии. А в Майами я взорвался. Больше не мог контролировать себя, свои действия, свои нервы. Чувствовал себя парализованным, просто не мог пошевелиться. Возможно, дисквалификация с турнира в Дубае осталась в моей памяти».

Андрей заверил, что в Монако он чувствовал себя лучше. И что-то всё же пошло не так.

Сегодня, 10 февраля, Рублёв на старте «Мастерса» в Монте-Карло проиграл 46-й ракетке мира Алексею Попырину. И всё с тем же счётом, что и два прошлых матча — 4:6, 4:6. Австралиец объяснил свою победу тем, что он не давал россиянину играть в удобном для него ритме. Но дело не только в этом. С февраля Андрей неплохо выглядит технически, но заметно проседает в менталке. В одном матче создаётся ощущение, будто у него совершенно нет энергии, а в другом — словно эмоции, напротив, переполняют и никак ему не подчиняются.

Экс-теннисистка Светлана Кузнецова после сегодняшнего поражения Андрея высказалась о неудачах россиянина.

«На мой взгляд, да и сам Андрей говорил об этом в интервью, на него до сих пор влияет скандальная история, случившаяся в Дубае. Кажется, уже все обсудили это и пошли дальше следить за следующими турнирами, а на игроке это может сказываться долго. Думаю, Андрей очень ранимый человечек и до сих пор рефлексирует по поводу той дисквалификации», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Тот факт, что Андрей долго переживает свой февральский срыв и дисквалификацию, можно было предсказать: россиянин очень эмоционален, потому подобный громкий случай точно должен был как-то на нём отразиться. Только теперь возникает вопрос: как долго Рублёв будет находиться в таком неопределённом состоянии?

Дисквалификация осталась в прошлом, но вместе с ней, увы — ещё три неудачных «Мастерса», утраченные очки и упущенное пятое место в рейтинге. Однако самое важное, что за это время потерял Рублёв — это уверенность, способность справляться на корте со своими мыслями и своевременно брать себя в руки. В этом случае помочь Андрею могут только он сам и понимание того, что люди ошибаются, но справляются с этим и получают от не самых приятных историй конструктивный опыт, а не разочарование и чувство вины.