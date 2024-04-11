Медведев: иногда я взрываюсь на корте, проигрываю какие-то матчи из-за эмоций

«Как я работаю над эмоциями? Во-первых, это понимание того, кто я, откуда и каково моё отношение к делу. Иногда я взрываюсь на корте, не важно, это из-за себя самого, моей команды, зрителей или судьи. Я стараюсь работать над этими эмоциями и тем, чтобы они не влияли на мою игру.



Возможно, какие-то матчи я могу проигрывать из-за этого. Конкретно в сегодняшней встрече (матч против Гаэля Монфиса состоялся 10 сентября — прим. “Чемпионата”) уже при счёте 3:1 я успокоился, у меня было 0:30, но он [Гаэль] выиграл этот гейм, и я снова разозлился.



Мне удалось вновь успокоиться, сказав, что я не хочу проигрывать матч из-за произошедшего и того, что я вышел из себя. Я хотел продолжить играть так, как должен был. Хотелось выиграть, и у меня всё получилось.

Иногда я очень счастлив. А иногда, если не контролируешь эмоции в моменте, то тебе приходится контролировать их после того, как всё случилось. У меня это не очень хорошо получается, но я каждый раз стараюсь это делать лучше, чем прежде. И это помогает мне выигрывать матчи», — сказал теннисист на послематчевой пресс-конференции.