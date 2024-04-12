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11:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хачанов рассказал о своих симпатиях в хоккее и футболе

27-летний российский теннисист Карен Хачанов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал о желании познакомиться с легендарным хоккеистом Александром Овечкиным, а также опроверг слухи о своих симпатиях к футбольному «Спартаку».
Источник: Reuters

27-летний российский теннисист Карен Хачанов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал о желании познакомиться с легендарным хоккеистом Александром Овечкиным, а также опроверг слухи о своих симпатиях к футбольному «Спартаку».

— Честно говоря, с самим Овечкиным хотелось бы познакомиться, мы как-то не пересекались. Причем с другими ребятами из хоккея общаемся и видимся, но именно с Александром, с легендой, пока не удавалось, — признался Хачанов.

— А с кем из хоккея дружите?

— С Артемием Панариным. Очень классный парень! Из футбола общаемся с Эдиком Сперцяном, с Федей Смоловым дружим. На Miami Open меня приходил поддержать Арман Царукян, наш боец UFC. Стараюсь общаться с людьми в своем спортивном кругу, мы следим друг за другом, поддерживаем.

С кем бы хотел познакомиться? С Леброном, он один из моих любимых баскетболистов. Из футболистов, не буду оригинальным, — с Криштиану, Месси, понятно, тем же Бекхэмом. Он и на моих матчах присутствовал на Уимблдоне, но пока что не пересекались.

— Хотел спросить вас как у болельщика «Спартака» об отношении к Гильермо Абаскалю.

— Почему болельщика «Спартака»?

— Читал об этом. Ложная информация?

— Если честно, я в РПЛ не то чтобы поддерживаю какой-то клуб. Просто в детстве тренировался на «Спартаке». Мы с Андреем (Рублевым) занимались в спартаковской школе, отсюда и такая ассоциация. Но я не такой огромный фанат футбола, как, к примеру, Евгений Кафельников, который следит за каждым матчем. Да, знаю ребят-футболистов, причем из разных клубов, общаемся. Поэтому могу прийти поддержать разные команды, где играют мои товарищи. Для меня эти матчи — больше личностного характера.

«Медведев — необычный, Рублев — серьезный, я — веселый». Интервью Карена Хачанова
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