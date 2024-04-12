Казахстанец выдал невероятный матч за полуфинал турнира в Испании
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин, занимающий 143-е место в рейтинге АТР, вышел в полуфинал турнира категории «Челленджер» в Мадриде (Испания), передают Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин, занимающий 143-е место в рейтинге АТР, вышел в полуфинал турнира категории «Челленджер» в Мадриде (Испания), передают Vesti.kz.
В четвертьфинале он одержал непростую победу над испанцем Альбертом Рамосом (105 АТР) — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).
Соперники провели на корте 3 часа и 53 минуты. В ходе встречи Кукушкин сделал 7 эйсов и совершил 2 двойные ошибки. Рамос выполнил 4 подачи навылет при 1 двойной ошибке.
Соперником казахстанца по полуфиналу станет итальянец Стефано Наполитано (158 АТР). Матч состоится 13 апреля.