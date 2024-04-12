Джокович установил рекорд по числу выходов в полуфинал турниров серии «Мастерс»

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Джоковича (1-й номер посева). Де Минаур был посеян под 11-м номером. В полуфинале серб сыграет с победителем матча между норвежцем Каспером Руудом (8) и французом Уго Умбером (14).

Сербский теннисист вышел в 77-й полуфинал на турнирах серии «Мастерс» — новый рекорд ATP. Прежним рекордсменом был испанец Рафаэль Надаль (76). Также Джокович одержал 403-ю победу на подобных соревнованиях и занимает по этому показателю второе место. Лидирует Надаль, в активе которого 406 выигранных матчей на «Мастерсах».

Джоковичу 36 лет, он является первой ракеткой мира, на его счету 98 побед на турнирах под эгидой ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241078&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Де Минауру 25 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP. В активе спортсмена 8 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема австралиец показал свой лучший результат в 2020 году, дойдя до четвертьфинала Открытого чемпионата США.