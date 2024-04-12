Джокович установил рекорд по числу выходов в полуфинал турниров серии «Мастерс»

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Джоковича (1-й номер посева). Де Минаур был посеян под 11-м номером. В полуфинале серб сыграет с победителем матча между норвежцем Каспером Руудом (8) и французом Уго Умбером (14).
Сербский теннисист вышел в 77-й полуфинал на турнирах серии «Мастерс» — новый рекорд ATP. Прежним рекордсменом был испанец Рафаэль Надаль (76). Также Джокович одержал 403-ю победу на подобных соревнованиях и занимает по этому показателю второе место. Лидирует Надаль, в активе которого 406 выигранных матчей на «Мастерсах».
Джоковичу 36 лет, он является первой ракеткой мира, на его счету 98 побед на турнирах под эгидой ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010).
Де Минауру 25 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP. В активе спортсмена 8 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема австралиец показал свой лучший результат в 2020 году, дойдя до четвертьфинала Открытого чемпионата США.
Турнир в Монте-Карло проходит на грунтовых кортах и относится к категории «Мастерс». Престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований, которые завершатся 14 апреля, составляет около €6 млн. Действующим победителем является россиянин Андрей Рублев.