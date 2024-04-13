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17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Циципас одолел Синнера и вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло

Греческий теннисист Стефанос Циципас, 12-я ракетка мира, пробился в финал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

Циципас одолел Синнера и вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло | Источник: Чемпионат.com

В своём матче полуфинала спортсмен в трёх сетах обыграл вторую ракетку мира из Италии Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 40 минут. За это время Стефанос Циципас выполнил семь эйсов, реализовал 3 брейк-пойнта из 15 и допустил три двойные ошибки. На счету Янника Синнера — одна подача навылет, два реализованных брейк-пойнта из пяти и две двойные ошибки.

Отметим, что по ходу третьего сета встречи Янник Синнер несколько раз обращался за медицинской помощью.

В финале Стефанос Циципас сыграет либо с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем, либо с 10-й ракеткой мира из Норвегии Каспером Руудом.

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