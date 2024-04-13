Джокович не смог выйти в финал «Мастерса» в Монте-Карло

ТАСС, 13 апреля. Серб Новак Джокович проиграл норвежцу Касперу Рууду в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:4 в пользу Рууда (8-й номер посева). Джокович был посеян под 1-м номером. Прошедший полуфинал стал для серба 77-м в карьере на турнирах серии «Мастерс», он является рекордсменом по этому показателю. Рууд впервые обыграл Джоковича, до этого теннисисты встречались пять раз, норвежец не смог взять у соперника ни сета.

В финале Рууд сыграет с греком Стефаносом Циципасом (12), который ранее обыграл итальянца Янника Синнера (2) — 6:4, 3:6, 6:4. Итальянец потерпел второе поражение в нынешнем сезоне в 27 матчах.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241078&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Джоковичу 36 лет, он является первой ракеткой мира, на его счету 98 побед на турнирах под эгидой ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010).

Рууду 22 года, он занимает 10-е место в мировом рейтинге. В активе спортсмена 10 титулов ATP. Норвежец трижды выходил в финал турниров Большого шлема — дважды на Открытом чемпионате Франции (2022, 2023) и один раз на Открытом чемпионате США (2022).