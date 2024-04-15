Саснович проиграла в 1/16 финала теннисного турнира в Штутгарте

Сегодня в 1/16 финала белоруска, занимающая 110-е место в мировом рейтинге, уступила в двух партиях американке Сачии Викери, у которой 134-я позиция, — 6:7 (2:7), 5:7. Встреча длилась 1 час 52 минуты. Во втором круге Викери будет соперничать с еще одной американской теннисисткой Кори Гауфф (3-й номер рейтинга WTA). Александра Саснович пробилась в основную сетку, одержав две победы в квалификации: над хорватской теннисисткой Яной Фетт — 6:4, 7:6 (7:4) и француженкой Осеан Доден — 6:2, 3:6, 6:4.



Вторая ракетка планеты Арина Соболенко начнет выступление в Штутгарте со второго раунда, где встретится с победительницей матча между испанкой Паулой Бадосой (93) и представительницей России Дианой Шнайдер (62). Соболенко является финалисткой трех предыдущих турниров в Штутгарте: в 2019 году она уступила титул австралийке Эшли Барти, а затем дважды подряд проигрывала первой ракетке мира польке Иге Свентек.



Нынешние соревнования на грунтовых кортах Porsche Arena завершатся 21 апреля.