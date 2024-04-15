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20:00 (мск), источник: БЕЛТА

Саснович проиграла в 1/16 финала теннисного турнира в Штутгарте

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла выйти во второй раунд турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте с призовым фондом $922 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в 1/16 финала белоруска, занимающая 110-е место в мировом рейтинге, уступила в двух партиях американке Сачии Викери, у которой 134-я позиция, — 6:7 (2:7), 5:7. Встреча длилась 1 час 52 минуты. Во втором круге Викери будет соперничать с еще одной американской теннисисткой Кори Гауфф (3-й номер рейтинга WTA). Александра Саснович пробилась в основную сетку, одержав две победы в квалификации: над хорватской теннисисткой Яной Фетт — 6:4, 7:6 (7:4) и француженкой Осеан Доден — 6:2, 3:6, 6:4.

Вторая ракетка планеты Арина Соболенко начнет выступление в Штутгарте со второго раунда, где встретится с победительницей матча между испанкой Паулой Бадосой (93) и представительницей России Дианой Шнайдер (62). Соболенко является финалисткой трех предыдущих турниров в Штутгарте: в 2019 году она уступила титул австралийке Эшли Барти, а затем дважды подряд проигрывала первой ракетке мира польке Иге Свентек.

Нынешние соревнования на грунтовых кортах Porsche Arena завершатся 21 апреля.

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