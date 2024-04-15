Соболенко объяснила успешность теннисисток из Восточной Европы

«Я думаю, что мы все выросли в тяжелых условиях, и мы действительно сильные люди и бойцы. Не знаю, это единственное объяснение, которое я вижу. Я могу говорить за себя — мне было нелегко, но я всегда боролась за свою мечту. Я думаю, что мы в каком-то смысле крутые. Не знаю», — сказала Соболенко на пресс-конференции.