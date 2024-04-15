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20:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соболенко объяснила успешность теннисисток из Восточной Европы

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Белоруска Арина Соболенко перед стартом на турнире в Штутгарте объяснила наличие большого количества успешных теннисисток родом из Восточной Европы тем, что они выросли в тяжелых условиях и привыкли бороться.

Источник: Пресс-служба Australian Open

«Я думаю, что мы все выросли в тяжелых условиях, и мы действительно сильные люди и бойцы. Не знаю, это единственное объяснение, которое я вижу. Я могу говорить за себя — мне было нелегко, но я всегда боролась за свою мечту. Я думаю, что мы в каком-то смысле крутые. Не знаю», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В ноябре 2023 года грек Стефанос Циципас заявил, что в топе рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) так много игроков с русскими корнями из-за дисциплины, так как, по его словам, они пережили трудности, которые закаляют характер. Циципас — сын советской теннисистки Юлии Сальниковой и грека Апостолоса Циципаса, внук советского футболиста и тренера Сергея Сальникова.

Турнир в Штутгарте (Германия) проходит с 15 про 21 апреля. Его призовой фонд превышает 800 тысяч долларов. Вторая ракетка мира Соболенко вступит в борьбу со второго круга и сыграет с победительницей противостояния между россиянкой Дианой Шнайдер и испанкой Паулой Бадосой.

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