Соболенко объяснила успешность теннисисток из Восточной Европы

«Я думаю, что мы все выросли в тяжелых условиях, и мы действительно сильные люди и бойцы. Не знаю, это единственное объяснение, которое я вижу. Я могу говорить за себя — мне было нелегко, но я всегда боролась за свою мечту. Я думаю, что мы в каком-то смысле крутые. Не знаю», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
В ноябре 2023 года грек Стефанос Циципас заявил, что в топе рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) так много игроков с русскими корнями из-за дисциплины, так как, по его словам, они пережили трудности, которые закаляют характер. Циципас — сын советской теннисистки Юлии Сальниковой и грека Апостолоса Циципаса, внук советского футболиста и тренера Сергея Сальникова.
Турнир в Штутгарте (Германия) проходит с 15 про 21 апреля. Его призовой фонд превышает 800 тысяч долларов. Вторая ракетка мира Соболенко вступит в борьбу со второго круга и сыграет с победительницей противостояния между россиянкой Дианой Шнайдер и испанкой Паулой Бадосой.