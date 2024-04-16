Карен Хачанов снялся с турнира ATP-500 в Барселоне

Россиянин был посеян под седьмым номером и должен был начать свой путь на турнире со второго круга. Вместо Хачанова на турнире в Барселоне выступит итальянский теннисист Андреа Вавассори. Во втором круге соревнований итальянец встретится с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом.