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15:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Карен Хачанов снялся с турнира ATP-500 в Барселоне

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не выступит на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания), который проходит с 15 по 21 апреля.

Карен Хачанов снялся с турнира ATP-500 в Барселоне | Источник: Чемпионат.com

Россиянин был посеян под седьмым номером и должен был начать свой путь на турнире со второго круга. Вместо Хачанова на турнире в Барселоне выступит итальянский теннисист Андреа Вавассори. Во втором круге соревнований итальянец встретится с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом.

Напомним, ранее Хачанов выступил на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Россиянин дошёл до четвертьфинала соревнований, где проиграл будущему чемпиону турнира греку Стефаносу Циципасу. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу греческого спортсмена.

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