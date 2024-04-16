Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Боруссия Д
Атлетико
20
Футбол. Еврокубки
перерыв
Барселона
ПСЖ
11
Хоккей. НХЛ
17.04
Бостон
Оттава
Хоккей. НХЛ
17.04
Коламбус
Каролина
Хоккей. НХЛ
17.04
Монреаль
Детройт
Хоккей. НХЛ
17.04
Филадельфия
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
17.04
Флорида
Торонто
Футбол. Кубок России
19:30
ЦСКА
Балтика
20
Хоккей. НХЛ
17.04
Виннипег
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
17.04
Вегас
Чикаго
Хоккей. НХЛ
17.04
Ванкувер
Калгари
Все события
22:29 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Надаль провел и выиграл первый матч с января

ТАСС, 16 апреля. Испанец Рафаэль Надаль победил итальянца Флавио Коболли в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне. Матч проходил на корте, названном в честь Надаля.

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Надаля, выступающего на турнире по защищенному рейтингу. Коболли не получил номер посева на турнире. В следующем круге Надаль сыграет против австралийца Алекса де Минаура.

Надаль провел первый матч с 5 января, тогда он в четвертьфинале турнира в Брисбене проиграл австралийцу Джордану Томпсону. Испанский теннисист был вынужден сняться с последующих соревнований из-за травмы.

Надалю 37 лет, на данный момент он занимает 644-е место в рейтинге ATP, ранее испанец 209 недель был первой ракеткой мира. На счету Надаля 92 победы на турнирах под эгидой организации, в том числе 22 — на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24 титула). Надаль является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом — в парном. В составе национальной сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

Коболли 21 год, он является 62-й ракеткой мира, на его счету нет титулов ATP. Лучшим результатом итальянца на турнирах Большого шлема является является выход в третий круг Australian Open в 2024 году.

Турнир в Барселоне проводится на грунтовых кортах и относится к категории ATP 500. Призовой фонд составляет более €2,78 млн. Надаль выигрывал турнир рекордные 12 раз. Действующий победитель — третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который снялся с соревнований текущего сезона. Из россиян турнир в Барселоне выигрывал Марат Сафин в 2000 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «ТАСС»
Вяльбе: она выбрала свой путь, я с розгами к ней не пойду
Плющенко заявил, что переход фигуристки Самоделкиной в сборную Казахстана идет по плану
Отец Далера Кузяева рассказал, что еще не думал о будущем сына в "Гавре"
Главный тренер сборной России по плаванию оценил спортивную форму Ефимовой
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь