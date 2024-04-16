Теннисист Надаль провел и выиграл первый матч с января

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Надаля, выступающего на турнире по защищенному рейтингу. Коболли не получил номер посева на турнире. В следующем круге Надаль сыграет против австралийца Алекса де Минаура.

Надаль провел первый матч с 5 января, тогда он в четвертьфинале турнира в Брисбене проиграл австралийцу Джордану Томпсону. Испанский теннисист был вынужден сняться с последующих соревнований из-за травмы.

Надалю 37 лет, на данный момент он занимает 644-е место в рейтинге ATP, ранее испанец 209 недель был первой ракеткой мира. На счету Надаля 92 победы на турнирах под эгидой организации, в том числе 22 — на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24 титула). Надаль является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом — в парном. В составе национальной сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

Коболли 21 год, он является 62-й ракеткой мира, на его счету нет титулов ATP. Лучшим результатом итальянца на турнирах Большого шлема является является выход в третий круг Australian Open в 2024 году.

Турнир в Барселоне проводится на грунтовых кортах и относится к категории ATP 500. Призовой фонд составляет более €2,78 млн. Надаль выигрывал турнир рекордные 12 раз. Действующий победитель — третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который снялся с соревнований текущего сезона. Из россиян турнир в Барселоне выигрывал Марат Сафин в 2000 году.