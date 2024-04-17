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02:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Предыдущие три турнира белоруска провалила». Лапко — о форме Соболенко

Экс-белорусская теннисистка Вера Лапко не рискнула делать однозначные выводы по поводу подготовки второй ракетки мира Арины Соболенко к грунтовым турнирам.

Источник: Reuters

«Мне трудно сказать, как выступит Соболенко на грунтовых турнирах. В Штутгарте Арина проведет только свой первый турнир на глине. Предыдущие три турнира белоруска провалила, играла достаточно плохо. Сказать что-то определенное о форме Соболенко сейчас сложно. Может быть, после Майами уже прошло какое-то время, Арина оклемалась и подойдет к грунту более подготовленной. В любом случае, все станет ясно на ближайших cоревнованиях: Штутгарт — Мадрид — Рим. Нужно увидеть, как выступит Соболенко в Германии на этой неделе. Тогда уже можно строить какие-то предположения», — приводит слова Лапко Metaratings.by.

Напомним, после победы на Australian Open — 2024 Соболенко не удавалось подниматься выше четвёртого круга в турнирах. В Дохе она отказалась от участия, в Дубае и Индиан-Уэллсе закончила выступать на втором и четвёртом круге. В Майами она также уступила во втором раунде.

Матч второго круга WTA-500 в Шутгарте (Германия) состоится 17 апреля не раньше 21:00 по мск.

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