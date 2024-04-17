«Предыдущие три турнира белоруска провалила». Лапко — о форме Соболенко

«Мне трудно сказать, как выступит Соболенко на грунтовых турнирах. В Штутгарте Арина проведет только свой первый турнир на глине. Предыдущие три турнира белоруска провалила, играла достаточно плохо. Сказать что-то определенное о форме Соболенко сейчас сложно. Может быть, после Майами уже прошло какое-то время, Арина оклемалась и подойдет к грунту более подготовленной. В любом случае, все станет ясно на ближайших cоревнованиях: Штутгарт — Мадрид — Рим. Нужно увидеть, как выступит Соболенко в Германии на этой неделе. Тогда уже можно строить какие-то предположения», — приводит слова Лапко Metaratings.by.