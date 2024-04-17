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02:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболенко рассказала, с какой целью приехала на турнир в Штутгарт

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о своих перспективах на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Мне здесь всё нравится — турнир, корты, атмосфера. Я приехала в Штутгарт с надеждой на то, что в этом году я смогу, наконец-то выиграть этот турнир», — приводит слова белоруской теннисистки Eurosport.

25-летняя Соболенко три гола подряд (2021−2023) становилась финалисткой турнира в Штутгарте. В решающих матчах за титул она дважды уступала польской теннисистке Иге Свёнтек (2022,2023), а в 2021 году проиграла в финале австралийке Эшли Барти.

Свой первый матч на соревнованиях в Штутгарте-2024 Соболенко проведёт в среду, 17 апреля, против испанской теннисистки, своей подруги Паолы Бадосы.

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