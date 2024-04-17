Соболенко рассказала, с какой целью приехала на турнир в Штутгарт

«Мне здесь всё нравится — турнир, корты, атмосфера. Я приехала в Штутгарт с надеждой на то, что в этом году я смогу, наконец-то выиграть этот турнир», — приводит слова белоруской теннисистки Eurosport.

25-летняя Соболенко три гола подряд (2021−2023) становилась финалисткой турнира в Штутгарте. В решающих матчах за титул она дважды уступала польской теннисистке Иге Свёнтек (2022,2023), а в 2021 году проиграла в финале австралийке Эшли Барти.