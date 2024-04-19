Рыбакина вспомнила поворотный момент в своей карьере

«Я всегда верила, что могу хорошо играть на грунтовых кортах. На самом деле свой первый титул WTA я выиграла именно на грунте. Просто сезон довольно короткий, и, конечно, мне нужно еще немного времени, чтобы привыкнуть, адаптироваться, сыграть несколько матчей. Но в целом я думаю, что могу хорошо играть на всех покрытиях.



В прошлом году в Риме был отличный турнир, а потом Открытый чемпионат Франции — там я тоже чувствую себя хорошо. Мне нравятся эти корты. Просто мне не повезло с болезнью, поэтому я думаю, что пока все идет хорошо», — отметила Рыбакина.