Рыбакина вспомнила поворотный момент в своей карьере
Первая ракетка казахстанка Елена Рыбакина вспомнила о своей победе на турнире WTA 1000, состоявшейся в прошлом году в Риме (Италия), передают Vesti.kz.
Первая ракетка казахстанка Елена Рыбакина вспомнила о своей победе на турнире WTA 1000, состоявшейся в прошлом году в Риме (Италия), передают Vesti.kz.
Это Рыбакина рассказала на пресс-конференции после успешного старта на турнире WTA в Штутгарте. В первой игре она победила россиянку Веронику Кудерметову в трех сетах: (7:6, 1:6, 6:4).
«Я всегда верила, что могу хорошо играть на грунтовых кортах. На самом деле свой первый титул WTA я выиграла именно на грунте. Просто сезон довольно короткий, и, конечно, мне нужно еще немного времени, чтобы привыкнуть, адаптироваться, сыграть несколько матчей. Но в целом я думаю, что могу хорошо играть на всех покрытиях.
В прошлом году в Риме был отличный турнир, а потом Открытый чемпионат Франции — там я тоже чувствую себя хорошо. Мне нравятся эти корты. Просто мне не повезло с болезнью, поэтому я думаю, что пока все идет хорошо», — отметила Рыбакина.
Напомним, что в прошлом году Рыбакина выиграла турнира WTA 1000 в Индиана-Уэллсе, в финале взяв верх над Ариной Соболенко.
В следующем матче она встретится с итальянкой Жасмин Паолини, занимающей 14-е место в мировом рейтинге.