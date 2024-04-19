Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Чикаго
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Анахайм
14
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Факел
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
Эдмонтон
51
Футбол. Зарубежный
19:30
Дженоа
Лацио
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Сан-Хосе
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Ванкувер
42
Футбол. Первая лига
21:00
Родина
Химки
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
Хоккей. НХЛ
02:00
Миннесота
Сиэтл
34
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Гранада
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лорьян
Футбол. Еврокубки
18.04
Рома
Милан
21
Футбол. Еврокубки
18.04
Аталанта
Ливерпуль
01
Футбол. Еврокубки
18.04
Вест Хэм
Байер
11
Футбол. Еврокубки
18.04
Марсель
Бенфика
П 3:2
10
Футбол. Еврокубки
18.04
ПАОК
Брюгге
02
Футбол. Еврокубки
18.04
Фенербахче
Олимпиакос П
П 2:3
10
Все события
10:30 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина вспомнила поворотный момент в своей карьере

Первая ракетка казахстанка Елена Рыбакина вспомнила о своей победе на турнире WTA 1000, состоявшейся в прошлом году в Риме (Италия), передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Это Рыбакина рассказала на пресс-конференции после успешного старта на турнире WTA в Штутгарте. В первой игре она победила россиянку Веронику Кудерметову в трех сетах: (7:6, 1:6, 6:4).

«Я всегда верила, что могу хорошо играть на грунтовых кортах. На самом деле свой первый титул WTA я выиграла именно на грунте. Просто сезон довольно короткий, и, конечно, мне нужно еще немного времени, чтобы привыкнуть, адаптироваться, сыграть несколько матчей. Но в целом я думаю, что могу хорошо играть на всех покрытиях.

В прошлом году в Риме был отличный турнир, а потом Открытый чемпионат Франции — там я тоже чувствую себя хорошо. Мне нравятся эти корты. Просто мне не повезло с болезнью, поэтому я думаю, что пока все идет хорошо», — отметила Рыбакина.

Напомним, что в прошлом году Рыбакина выиграла турнира WTA 1000 в Индиана-Уэллсе, в финале взяв верх над Ариной Соболенко.

В следующем матче она встретится с итальянкой Жасмин Паолини, занимающей 14-е место в мировом рейтинге.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь