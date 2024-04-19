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10:27 (мск), источник: Sports.Ru

Сегодня день рождения Марии Шараповой

Шарапова — пятикратная чемпионка «Больших шлемов». Она одна из семи обладательниц карьерного Большого шлема в истории профессионального женского тенниса.

Сегодня день рождения Марии Шараповой | Источник: Sports.Ru

Всего на ее счету 36 одиночных и три парных титула уровня WTA. В 2008-м она победила в Кубке Федерации в составе сборной России, а в 2012-м выиграла серебро на Олимпиаде в Лондоне.

Шарапова 21 неделю была первой ракеткой мира.

Россиянка завершила карьеру после Australian Open-2020.

В июле 2022-го она родила сына Теодора.

Где живет Мария Шарапова?

«Шарапова? Она у нас диспетчером работала». Чем живет Нягань — родина лучшей теннисистки России.

Для нас Шарапова — лучшая спортсменка в истории России. Она несла нашу культуру в мир, а сейчас читает сыну стихи Маяковского.

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