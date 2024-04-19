Сегодня день рождения Марии Шараповой
Шарапова — пятикратная чемпионка «Больших шлемов». Она одна из семи обладательниц карьерного Большого шлема в истории профессионального женского тенниса.
Шарапова — пятикратная чемпионка «Больших шлемов». Она одна из семи обладательниц карьерного Большого шлема в истории профессионального женского тенниса.
Всего на ее счету 36 одиночных и три парных титула уровня WTA. В 2008-м она победила в Кубке Федерации в составе сборной России, а в 2012-м выиграла серебро на Олимпиаде в Лондоне.
Шарапова 21 неделю была первой ракеткой мира.
Россиянка завершила карьеру после Australian Open-2020.
В июле 2022-го она родила сына Теодора.
Где живет Мария Шарапова?
«Шарапова? Она у нас диспетчером работала». Чем живет Нягань — родина лучшей теннисистки России.
Для нас Шарапова — лучшая спортсменка в истории России. Она несла нашу культуру в мир, а сейчас читает сыну стихи Маяковского.