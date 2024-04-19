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19:18 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко уступила в четвертьфинале турнира WTA-500 в Штутгарте

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая ракетка мира Арина Соболенко не сумела пройти в полуфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте с призовым фондом $922 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в четвертьфинале белоруска уступила чешской теннисистке Маркете Вондроушовой, занимающей 8-е место в мировом рейтинге, — 6:3, 3:6, 5:7. Трехсетовый поединок длился 2 часа 2 минуты. В ⅛ финала Арина Соболенко была сильнее испанки Паулы Бадосы (93-й номер рейтинга WTA).

В полуфинале соперницей чешки будет победительница матча между украинкой Мартой Костюк (27) и американкой Кори Гауфф (3). Во втором полуфинале представительница Казахстана Елена Рыбакина (4) встретится с победительницей встречи первой ракетки планеты польки Иги Свентек с британской теннисисткой Эммой Радукану (303).

На турнире WTA-125 в португальском Оэйраше с призовым фондом $164 тыс. белоруска Алена Фалей (202) проиграла в четвертьфинале нидерландской теннисистке Сюзан Ламенс (163) — 4:6, 1:6. В игре за выход в финал Ламенс встретится с французской теннисисткой Кристиной Младенович (252). В первом круге Алена Фалей победила австралийку Тейлу Престон — 6:2, 6:4, а потом обыграла китайскую теннисистку Чжу Сян Бай — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале парного разряда турнира WTA-250 во французском Руане белорусская теннисистка Лидия Морозова и Кимберли Циммерманн из Бельгии уступили британскому тандему Нэйкта Бэйнс / Майя Люмсден — 5:7, 1:6. В первом раунде белорусско-бельгийская пара победила китайско-американский дуэт Юэ Юань / Слоан Стивенс — 6:4, 7:5.

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