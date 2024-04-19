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21:18 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина отреагировала на личный рекорд

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№ 4) прокомментировала победу над итальянкой Жасмин Паолини (№ 14) в полуфинале турнира WTA 500 — Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

Источник: WTA

Благодаря этому успеху Рыбакина побила личный рекорд, так как впервые в карьере дошла до ½ финала турнира в Штутгарте. До этого она два раза проигрывала во втором круге.

«Каждый турнир, в котором я участвую, конечно, хочется выиграть. Последние два года, когда я играла здесь, были не очень удачными. Этот год уже намного лучше. Я довольна результатом. Я хочу продолжать в том же духе. Большое спасибо за поддержку, ребята. Это действительно много значит. Это придает мне сил и энергии», — сказала Елена.

За выход в финал казахстанка встретится с победителем пары Ига Швентек (№ 1, Польша) — Эмма Радукану (№ 303, Великобритания).

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