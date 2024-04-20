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11:30 (мск), источник: Sport24

Рыбакина: Конечно, я хочу победить Швентек, но нужно оставаться реалисткой

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от матча ½ в Штутгарте против Иги Швентек.

Источник: Ktf.kz

В четвертьфинальном матче Рыбакина нанесла поражение итальянке Ясмине Паолини — 6:3, 5:7, 6:3.

«Конечно, с Игой всегда тяжело играть. Мне кажется, мы всегда доводим друг друга до предела возможностей.

Помню, как в этом году мы играли выставочный матч, тогда только заканчивалась предсезонка, было очень сложно. Ига начала очень интенсивно, и я должна была не отставать (улыбается).

С ней приятно играть. Конечно, я хочу победить, но нужно оставаться реалисткой. Ига очень хорошо играет на грунте. Возможно, сейчас она более явный фаворит, но опять же, если я буду хорошо играть, подавать и двигаться, то у меня будут шансы. Поэтому я просто рада с ней побороться», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

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