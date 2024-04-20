Бывшая первая ракетка мира Мугуруса объявила о завершении карьеры
Теннисистка является победительницей Открытого чемпионата Франции 2016 года и Уимблдона 2017 года.
Теннисистка является победительницей Открытого чемпионата Франции 2016 года и Уимблдона 2017 года.
МАДРИД, 20 апреля. /ТАСС/. Бывшая первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса объявила о завершении карьеры. Об этом сообщает пресс-служба Laureus World Sports Academy (Мировой академии спорта «Лауреус»), которая приводит комментарий спортсменки.
«Я чрезвычайно благодарна всем людям, которые помогали и сопровождали меня на протяжении всей этой главы, потому что без них я бы не смогла сюда добраться. Теперь я готова начать новую главу в своей жизни, которая наверняка будет каким-то образом связана с теннисом и спортом», — сказала Мугуруса.
Мугурусе 30 лет, на ее счету 10 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде и пять — в парном. Она является победительницей Открытого чемпионата Франции 2016 года и Уимблдона 2017 года.