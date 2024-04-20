Бывшая первая ракетка мира Мугуруса объявила о завершении карьеры

«Я чрезвычайно благодарна всем людям, которые помогали и сопровождали меня на протяжении всей этой главы, потому что без них я бы не смогла сюда добраться. Теперь я готова начать новую главу в своей жизни, которая наверняка будет каким-то образом связана с теннисом и спортом», — сказала Мугуруса.