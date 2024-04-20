В матче с сенсацией выявилась соперница Рыбакиной за Порше
Определилась соперница первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной на турнире WTA 500 — Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия), сообщают Vesti.kz.
Определилась соперница первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной на турнире WTA 500 — Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия), сообщают Vesti.kz.
В матче ½ финала украинка Марта Костюк (№ 27) одолела чешскую теннисистку Маркету Вондроушеву — 7:6, 6:2. Встреча продлилась один час и 35 минут.
Напомним, что в другом матче Рыбакина одолела первую ракетку мира польскую теннисистку Игу Швентек.