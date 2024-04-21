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18:29 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина выступила с заявлением после триумфа в Штутгарте

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы над украинкой Мартой Костюк (№ 27) в финале турнира WTA 500 — Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия), передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Рыбакина победила в двух сетах — 6:2, 6:2.

«Большое спасибо! Я хочу поздравить Марту с отличным турниром. Ты играешь просто потрясающе. Надеюсь, мы сыграем еще много финалов. Я хочу поблагодарить свою команду. Моего тренера Стефано и президента федерации за то, что пришли поддержать. Публика, ребята, это была невероятная неделя. Было приятно играть здесь каждый матч и сражаться. Ваша энергия давала очень многое во время таких тяжелых матчей. Спасибо вам большое!», — сказала Рыбакина.

Благодаря этой победе Рыбакина заработала не только положенные призовые и рейтинговые очки, но и получила в подарок автомобиль марки Porsche Taycan 4S.

С убедительной победой в финале ее поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Для казахстанки это третий титул в 2024 году. Ранее она выиграла турниры категории WTA 500 в Брисбене (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ).

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