Рыбакина выступила с заявлением после триумфа в Штутгарте

Рыбакина победила в двух сетах — 6:2, 6:2.
«Большое спасибо! Я хочу поздравить Марту с отличным турниром. Ты играешь просто потрясающе. Надеюсь, мы сыграем еще много финалов. Я хочу поблагодарить свою команду. Моего тренера Стефано и президента федерации за то, что пришли поддержать. Публика, ребята, это была невероятная неделя. Было приятно играть здесь каждый матч и сражаться. Ваша энергия давала очень многое во время таких тяжелых матчей. Спасибо вам большое!», — сказала Рыбакина.
Благодаря этой победе Рыбакина заработала не только положенные призовые и рейтинговые очки, но и получила в подарок автомобиль марки Porsche Taycan 4S.
С убедительной победой в финале ее поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Для казахстанки это третий титул в 2024 году. Ранее она выиграла турниры категории WTA 500 в Брисбене (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ).