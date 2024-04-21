Рыбакина выступила с заявлением после триумфа в Штутгарте

«Большое спасибо! Я хочу поздравить Марту с отличным турниром. Ты играешь просто потрясающе. Надеюсь, мы сыграем еще много финалов. Я хочу поблагодарить свою команду. Моего тренера Стефано и президента федерации за то, что пришли поддержать. Публика, ребята, это была невероятная неделя. Было приятно играть здесь каждый матч и сражаться. Ваша энергия давала очень многое во время таких тяжелых матчей. Спасибо вам большое!», — сказала Рыбакина.