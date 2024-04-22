Саснович проиграла в квалификации турнира WTA-1000 в Мадриде

В сегодняшнем матче первого квалификационного раунда белоруска уступила в упорной борьбе британке Хэрриет Дарт (86) — 6:0, 3:6, 6:7 (1:7). Саснович допустила десять двойных ошибок и всего один раз подала на вылет. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. В поединке за выход в основную сетку соперницей Дарт будет российская теннисистка Мария Тимофеева (99).



Еще две представительницы Беларуси начнут выступление на грунтовых кортах испанской столицы со второго раунда. Двукратная чемпионка этих соревнований вторая ракетка планеты Арина Соболенко встретится с победительницей поединка между полькой Магдой Линетт (48) и итальянкой Элизабеттой Коччаретто (54). В решающем поединке прошлого года Соболенко обыграла польскую Игу Свентек, а в 2021 году была сильнее австралийки Эшли Барти. Виктория Азаренко в 1/16 финала будет соперничать с победительницей встречи между представительницей Германии Татьяной Марией (67) и американской теннисисткой Пейтон Стернс (87). В Мадриде Азаренко дважды становилась победительницей парного разряда (2011, 2023).



Турнир на открытых кортах Мадрида завершится 5 мая, чемпионка заработает 1000 рейтинговых очков и 963 тыс. евро.