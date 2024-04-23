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18:35 (мск), источник: БЕЛТА

Мария стала соперницей Азаренко на турнире WTA в Мадриде

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мадриде начались матчи основного этапа турнира категории WTA-1000 с призовым фондом 7,8 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

В 1/64 финала одиночного разряда представительница Германии Татьяна Мария (67-й номер мирового рейтинга) одолела в трехсетовом поединке американскую теннисистку Пейтон Стернс (87) — 6:7 (4:7), 6:2, 7:6 (7:5). Во втором круге Мария встретится с белоруской Викторией Азаренко (26). В Мадриде Азаренко дважды становилась победительницей в парном разряде (2011, 2023).

Двукратная победительница этих соревнований вторая ракетка планеты Арина Соболенко узнает свою соперницу завтра после встречи польской теннисистки Магды Линетт (48) и итальянки Элизабетты Коччаретто (54). В решающем поединке прошлого года Соболенко обыграла польскую Игу Свентек, а в 2021 году была сильнее австралийки Эшли Барти.

Еще одна белорусская теннисистка — Александра Саснович (109) — не сумела пробиться в основную сетку, уступив в первом раунде квалификации британке Хэрриет Дарт (86) — 6:0, 3:6, 6:7 (1:7).

Турнир на открытых кортах испанской столицы финиширует 5 мая, чемпионка заработает 1000 рейтинговых очков и 963 тыс. евро.

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