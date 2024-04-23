Соболенко: Я предпочитаю смотреть мужской теннис, а не женский

«Я чувствую, что немного понизился уровень “Большой тройки”. Последний месяц это больше похоже на “Большую двойку”. Однако я рада быть частью этой группы. Надеюсь сохранить свой уровень. Я не смотрю их матчи… Я чувствую, что достаточно играла против них. Если я снова встречусь с одной из них, мой тренер покажет мне фрагменты матчей, чтобы проанализировать и подготовить меня. Я не из тех, кто слишком много смотрит теннис. Я предпочитаю смотреть мужской теннис, а не женский. Мне кажется, что там больше стратегии. Его интереснее смотреть», — сказала Соболенко в интервью Punto de Break.