Стала известна первая соперница Рыбакиной на турнире в Мадриде

Во втором круге Рыбакина сыграет с итальянкой Лючией Бронцетти (№ 46). В первом круге Бронцетти играла с представительницей Франции Варварой Грачевой (№ 91) и по итогам двух сетов одержала победу со счетом — 6:3, 6:3. Встреча длилась один час и десять минут.