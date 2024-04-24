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21:48 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна первая соперница Рыбакиной на турнире в Мадриде

Определилась первая соперница Елены Рыбакиной (№ 4) на турнире WTA 1000 — Mutua Madrid Open в Мадриде (Испания), сообщают Vesti.kz.

Источник: WTA

Во втором круге Рыбакина сыграет с итальянкой Лючией Бронцетти (№ 46). В первом круге Бронцетти играла с представительницей Франции Варварой Грачевой (№ 91) и по итогам двух сетов одержала победу со счетом — 6:3, 6:3. Встреча длилась один час и десять минут.

Матч между Рыбакиной и Бронцетти ориентировочно должен пройти 25 апреля.

Напомним, ранее вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№ 50) сенсационно вышла во второй круг соревнований.

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