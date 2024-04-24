Стала известна первая соперница Рыбакиной на турнире в Мадриде
Определилась первая соперница Елены Рыбакиной (№ 4) на турнире WTA 1000 — Mutua Madrid Open в Мадриде (Испания), сообщают Vesti.kz.
Определилась первая соперница Елены Рыбакиной (№ 4) на турнире WTA 1000 — Mutua Madrid Open в Мадриде (Испания), сообщают Vesti.kz.
Во втором круге Рыбакина сыграет с итальянкой Лючией Бронцетти (№ 46). В первом круге Бронцетти играла с представительницей Франции Варварой Грачевой (№ 91) и по итогам двух сетов одержала победу со счетом — 6:3, 6:3. Встреча длилась один час и десять минут.
Матч между Рыбакиной и Бронцетти ориентировочно должен пройти 25 апреля.
Напомним, ранее вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№ 50) сенсационно вышла во второй круг соревнований.