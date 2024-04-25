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02:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Шикарный камбэк Андреевой в битве с американкой в Мадриде! Две другие россиянки выбыли

Блинкова и Аванесян сегодня проиграли соперницам из второй сотни рейтинга.

На турнире серии WTA-1000 в Мадриде завершились женские матчи первого раунда. Сегодня, 24 апреля, последними запусками сыграли три российские теннисистки: Мирра Андреева, Анна Блинкова и Элина Аванесян.

Первой из россиянок сегодня сыграла Мирра Андреева (43-я ракетка мира), она впервые встретилась с 28-летней американкой Тэйлор Таунсенд (58).

Обе девушки попали в основную сетку турнира по рейтингу. В прошлом году Таунсенд не играла одиночку в Мадриде, а вот Андреева дошла до четвёртого круга, так что в этот раз ей предстоит в Испании защищать 120 очков.

Ошибки в игре теннисисток появились в первом же гейме, из-за чего Мирра отдала свою подачу на старте встречи. Поначалу не шли у россиянки ни слайсы, ни удары по длине, и только к середине третьего гейма она включилась в игру и забрала первую свою подачу. Таунсенд то играла мощно и разнообразно, то держала мяч и выжидала ошибку от Андреевой. Такая тактика американки работала в стартовой партии: за 19 минут она повела со счётом 4:1. После этого Мирра поборолась, но отыграть ещё один брейк не смогла. Тэйлор за 43 минуты забрала первый сет (6:4).

Во второй партии Мирра стала гораздо увереннее как на подаче, так и на приёме, что помогло ей сделать ранний брейк и за 13 минут выйти вперёд со счётом 3:0. В результате в этой партии Андреева позволила сопернице, растерявшей былую уверенность, выиграть лишь один гейм. Оперативно, всего за полчаса, россиянка выиграла этот сет со счётом 6:1 и перевела игру в решающую партию.

В третьем сете Таунсенд было сложно взять себя в руки после прошлой упущенной партии: она растеряла концентрацию и мощность, а Андреева этим воспользовалась и сделала ранний брейк, только подтвердить его в следующем гейме не смогла. Девушки часто выводили друг друга к сетке, и американка в этом сегодня была чуть убедительнее — это помогло ей к четвёртому гейму вернуться в игру, вынудить россиянку на несколько невынужденных ошибок, забрать вторую её подачу подряд и выйти вперёд со счётом 3:1.

Тяжело сложился для Андреевой пятый гейм на подаче соперницы. У Мирры было сразу три шанса забрать эту мини-партию, которыми она так и не воспользовалась. Всё напряжённее становилась борьба к концу этого сета, а россиянке удалось под таким прессингом играть, брейковать и совершить камбэк со счёта 1:4.

Потрясающе Мирра сыграла при счёте 5:5, в такой ценный момент забрала гейм соперницы и вышла подавать на матч. Растягивать удовольствие до тай-брейка россиянка не стала, воспользовалась первым же матчболом и дожала сложную соперницу со счётом 4:6, 6:1, 7:5.

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Во втором круге «тысячника» в Мадриде Андреева поборется с Линдой Носковой (31). Счёт их личных встреч — 1−0 в пользу 19-летней чешки. В прошлый раз теннисистки играли в четвертьфинале турнира в Брисбене, где Линда одержала победу со счётом 7:5, 6:3.

Параллельно с Андреевой за выход во второй круг боролась Анна Блинкова (45) с 18-летней Сарой Бейлек (136). Спортсменки встречались впервые. Российская теннисистка в основу испанского «тысячника» попала по рейтингу, а чешка — через квалификацию. Для Сары этот турнир на уровне WTA в текущем сезоне стал третьим, до этого она выходила в основную сетку только на Australian Open и в Остине (WTA-250).

Встреча россиянки и чешки началась с обмена брейками. Бейлек очень активно начала этот матч, но спешила, много ошибалась и сперва упускала возможности завоевать преимущество. Следом теннисистки вновь обменялись своими подачами, хотя сделать очередной брейк Блинковой удалось только с шестой попытки: мешали невынужденные ошибки на приёме. Анна первая прервала марафон брейков и не без труда, за 53 минуты, со счётом 6:4 оставила первый сет за собой.

Во втором сете Блинкова так и не смогла полностью переманить игру на свою сторону. Она сделала ранний брейк, но затем проиграла три гейма подряд и смотрелась не слишком убедительно. В решающие моменты Бейлек ошибалась реже, за счёт чего и партию со счётом 6:3 смогла забрать себе. Непросто в этом матче было у девушек с брейк-пойнтами. На двоих за весь матч их набралось 32 штуки, реализованы из них были лишь 12.

Не хватило Блинковой в решающем сете ни сил, ни концентрации. Она не смогла пройти дальше первого круга на третьем турнире подряд. Бейлек же впервые в карьере преодолела стартовый раунд на турнире WTA. За выход в следующую стадию чешка сразится с ещё одной россиянкой — Анной Калинской.

Ещё одной представительницей России сегодня на корте оказалась 21-летняя Элина Аванесян (65), сражавшаяся с американкой и обладательницей уайлд-кард Робин Монтгомери (183). Для девушек эта встреча стала первой.

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19-летняя американка в третий раз в текущем сезоне сыграла в основе турнира WTA. До этого Робин провела по матчу на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе и на соревнованиях серии WTA-250 в Руане. Обе встречи Монтгомери проиграла. Для Аванесян лучшим результатом в этом году стал третий раунд на Australian Open и на «тысячнике» в Майами.

Эта встреча, как и два предыдущих матча, начались с брейка — только не в пользу россиянки. Элина была бодра, играла на удержание мяча, но слишком часто ошибалась. В шестом гейме у неё на счету было три брейк-пойнта, но ни один из них она не реализовала. Всего за 35 минут и со счётом 6:2 183-я ракетка мира забрала первый сет у Аванесян.

Во второй партии мало что изменилось в игре россиянки: свою подачу на старте сета она вновь отдала сопернице и в следующем гейме вернуть отданное преимущество, имея несколько брейк-пойнтов, не смогла. Ничего в этой встрече не удалось сделать Элине: она за 1 час 7 минут проиграла со счётом 2:6, 2:6 и подарила Монтгомери первую с апреля прошлого года победу на уровне WTA. За выход в третий круг американка сразится с Кэйти Бултер (28).

«Тысячник» в Мадриде продлится до следующего воскресенья, 5 мая.

Арина Полуянова

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