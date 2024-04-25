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18:19 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко вышла в 1/16 финала турнира WTA в Мадриде

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко с победы начала выступление на турнире категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом 7,8 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2023

Сегодня во втором раунде белоруска, занимающая 26-е место в мировом рейтинге, обыграла в двух партиях представительницу Германии Татьяну Марию, у которой 67-я позиция, — 6:3, 6:1. В 1/16 финала соперницей Азаренко будет победительница матча между украинкой Элиной Свитолиной (18-й номер рейтинга WTA) и испанской теннисисткой Сарой Соррибес Тормо (55-й номер рейтинга WTA). В Мадриде Виктория Азаренко дважды становилась победительницей в парном разряде (2011, 2023).

Еще одна белорусская теннисистка — вторая ракетка мира Арина Соболенко завтра в 1/32 финала встретится с полькой Магдой Линетт (48). Соболенко выигрывала мадридский турнир в 2021 и 2023 годах.

Нынешние состязания на открытых грунтовых кортах испанской столицы завершатся 5 мая.

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