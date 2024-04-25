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19:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире в Мадриде, уступив Марии Карле

19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире в Мадриде, уступив Марии Карле | Источник: Чемпионат.com

В матче второго круга представительница России уступила аргентинской теннисистке 82-й ракетке мира Марии Карле. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.

Встреча теннисисток продлилась 2 часа 15 минут. В её рамках Кудерметова один раз подала навылет, допустила тдве двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Карле ни одного эйса, четыре двойные ошибки и четыре 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

Следующей соперницей аргентинской теннисистки в Мадриде станет 10-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко (9).

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