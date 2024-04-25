Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире в Мадриде, уступив Марии Карле

Встреча теннисисток продлилась 2 часа 15 минут. В её рамках Кудерметова один раз подала навылет, допустила тдве двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Карле ни одного эйса, четыре двойные ошибки и четыре 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.